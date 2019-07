Öl-Brent mit klaren Trigger-Punkten

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent wurde in einer größeren Analyse vom 3. Juni unter die Lupe genommen. Die dabei benannte Unterstützung bei bzw. über 58,00 USD je Barrel erfüllte ihren Zweck im Sinne von wieder aufkommender Nachfrage. In der vergangenen Woche wurde ein höheres Tief ausgebildet, sodass es jetzt darauf ankommt. Ein Anstieg über 67,50 USD verspricht, mitsamt Trendlinienbruch, weiteres Aufwärtspotenzial bis mindestens 74,00 USD.Unterhalb von 61,15 USD müsste man hingegen mit einem nochmaligen Rücklauf in Richtung der Unterstützungszone bei 58,00 USD rechnen. Bleibt dort eine Stabilisierung aus, könnte es weitere Rücksetzer bis rund 52,00 USD geben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.