Goldpreis profitiert von drohendem Handels- und Währungskrieg

Der Goldpreis versucht seine Verluste vom Anfang der Woche wieder wett zu machen, während die Gespräche zwischen den USA und China zu stocken scheinen und die aktuellen Marktbedingungen, ohne Anzeichen auf ein bevorstehendes Handelsabkommen, das Edelmetall oben halten könnten, berichtet dailyfx.com US-Finanzminister Mnuchin und Handelsbeauftragter Lighthizer fliegen am 30. Juli für ein Treffen mit den chinesischen Vizeministerpräsident Liu He nach Shanghai. Doch die Ad-hoc-Reise legt nahe, dass es kaum Fortschritte für ein Handelsabkommen gab. Währenddessen sichert Chinas Staatsrat zu, "eine Kombination aus kurz- und langfristigen, Mikro- und Makromaßnahmen zu verabschieden", um die Risiken für die Wirtschaft anzugehen.Die andauernden Spannungen zwischen den USA und China könnten den Anreiz für Gold erhöhen, da sie Druck auf die Federeal Reserve ausüben, die vier Zinserhöhungen aus dem letzten Jahr rückgängig zu machen. Die Gefahr eines politischen Fehlers könnte Marktteilnehmer dazu ermutigen, sich gegen Fiatwährungen abzusichern, da es den Anschein macht, dass es innerhalb des US-Offenmartktausschusses abweichende Meinungen gibt.Gleichzeitig scheint das Risiko für einen Währungskrieg zu steigen, da ein Wirtschaftsberater des japanischen Premierministers Abe, darauf besteht, dass die Bank of Japan (BoJ) handelt, um eine Aufwertung des Yens zu verhindern. Der Goldpreis könnte weiterhin vom aktuellen Umfeld profitieren, da es eine Flucht zur Sicherheit zu geben scheint.So werde der Goldpreis laut dailyfx in nächster Zeit eine bullische Bewegung aufweisen. Das Edelmetall stehe kurz davor, seinen Vorstoß ab dem monatlichen Tief bei 1.382 $ auszuweiten.© Redaktion GoldSeiten.de