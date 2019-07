Goldman Sachs: Yen anstatt Gold als sicherer Hafen

Investoren, die nach einem billigen sicheren Hafen auf der Suche sind, sollten den japanischen Yen ins Auge fassen und nicht Gold, meint Goldman Sachs laut Kitco News . "Wir denken, dass beide Assets eine wichtige Rolle bei der Risikodiversifizierung innerhalb einer strategischen Assetallokation spielen und sowohl gegen Wachstum als auch Zinsschocks absichern", erklärten Strategen des Unternehmens.Angesichts des kürzlichen Goldpreisanstiegs meint Goldman, das der Aufwärtstrend des Metalls begrenzt sein könnte, weshalb der Yen "taktisch gesehen, eine attraktivere Absicherung" darstellen könnte. Aufgrund der Sorgen um schwächeres Wirtschaftswachstum und lockereren Weltgeldpolitik seien Investoren in diesem Jahr deutlich interessierter an sicheren Häfen gewesen.Laut den Strategen bei Goldman besitzen der Yen und Gold eine ähnliche Beziehung zum US-Dollar, den Realzinsen und risikoaversen Umfeldern. Das Unternehmen nimmt an, dass Gold im nächsten Jahr um etwa 3,2% steigen könnte, während die japanische Währung geschätzte 4,6% gegenüber dem US-Dollar zulegen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de