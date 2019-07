Benchmark erhält 5-jährige Arbeitsgenehmigung für das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Lawyers

Edmonton, 25. Juli 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, bekannt zu geben, dass die Regierung von British Columbia dem Unternehmen eine fünfjährige (5) Arbeitsgenehmigung für Explorations- und Bohrarbeiten im Gold-Silber-Projekt Lawyers erteilt hat. Die neue Arbeitsgenehmigung sieht einen erweiterten Umfang für die Exploration von bestehenden und neuen Zielgebieten auf dem Projektgelände vor. Gemäß der Notice of Work Mines Act erhält Benchmark eine fünfjährige Arbeitsgenehmigung mit Gültigkeit bis zum 17. Juli 2024 für Explorationsaktivitäten in allen wichtigen Zielgebieten im Konzessionsgebiet. Das 127 km2 Projekt Lawyers befindet sich im Stikine-Terran im Norden der kanadischen Provinz British Columbia und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.CEO John Williamson sagte dazu: Die Arbeitsgenehmigung erforderte die Beratung mit allen Interessensvertretern, darunter auch die First Nations, sowie die Vorlage eingehender Explorationspläne mit Umwelt- und Risikominderungsmaßnahmen durch einen sog. Wildlife Management Plan. Die Genehmigung bietet einen deutlichen Weg nach vorne, während sich Benchmark offensiv um die Erschließung einer Gold- und Silberressource im Projekt Lawyers bemüht.- Bohrungen über ~50.000 Meter in wichtigen Gebieten einschließlich der Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix;- Bohrungen über ~5.000 Meter in neuen Zielgebieten einschließlich der Zone AGB;- Grabungen über 500 Meter in verschiedenen Gebieten; und- neue Zugangswege über 15 Kilometer, die bestehende urbar gemachte Straßen historischer Aktivitäten nutzen, und neue Wege auf 3 Kilometern.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:John Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerJim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 (604) 260-6977Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!