Coeur Mining voll im Bullenplan mit +85%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. konnte im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 19. Juni den eingeschlagenen Performance-Pfad weiter ausbauen und beschloss den Handelsmonat Juni selbst mit einer starken Performance von rund 55%. Gegenwärtig im Juli und im Hoch hierbei auch schon bei über 28% ergibt eine sagenhafte Entwicklung vom Mai-Tief bei 2,78 USD ausgehend in Höhe von rund 85%. Wie es weitergehen kann, wollen wir wie immer an dieser Stelle im Fazit beleuchten.Die Bullen befinden sich, insbesondere durch den starken Silberpreis, in einem Modus weiterer Chancen. Sofern die Aktie daher ein neues Reaktionshoch über 5,13 USD ausbilden kann, verspricht sich weiteres Potenzial in Richtung 5,50 USD und darüber bis zur Marke von 6,00 USD bzw. zum nächsthöher gelegenen Widerstand bei 6,60 USD. Oberhalb von 6,00 USD würde sich das charttechnische Bild generell aufhellen, sodass sich die mittelfristige Perspektive deutlich positiver gestalten könnte als dies noch vor wenigen Monaten der Fall war.Allerdings gilt es, trotz aller Euphorie, den aktuell noch immer intakten und übergeordneten Abwärtstrend zu berücksichtigen. Erst mit einem Anstieg über die Marke von 6,00 USD dreht sich der Bias. Unterhalb dessen sind die Erholungsimpulse noch immer rein korrektiver Natur im großen Bild. Eine frühzeitigere und ggf. bereits erfolgte Abweisung an der Marke von 5,00 USD könnte daher auch zu Leerverkäufen einladen. Befeuert würde dieses negative Setup durch einen Rückgang unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 4,35 USD).Notierungen darunter erlauben nämlich weiteres Rückschlagspotenzial bis zur nunmehrigen Unterstützung bei 3,85 USD, bevor darunter weitere Verkaufsschleusen geöffnet werden dürften.Die Bullen befinden sich noch immer im Vorteil, sodass ein Sprung über das letzte Reaktionshoch bei 5,13 USD weitere Zugewinne verspricht. Dabei sollten Kurssteigerungen bis 5,50 USD und hin zur runden Marke von 6,00 USD einkalkuliert werden, bevor darüber das generelle Chartbild aufgehellt erscheint und das Niveau von 6,60 USD interessant werden sollte.Kommt es mit einem Rückgang unter den SMA200, bei Kursen von aktuell 4,35 USD, müsste man weitere Abgaben einplanen. Als erste Unterstützung wäre hier das Level bei 3,85 USD zu benennen. Im weiteren Verlauf könnten dann die 3,50 USD und das Niveau rund um 3,00 USD je Anteilsschein erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.