Palladium - Chance auf Rallyfortsetzung

Anfang Juni beendete die Käuferseite bei Palladium eine kurzfristige, steile Korrektur im Bereich der Unterstützung bei 1.282 USD und löste mit dem Anstieg über die Hürde bei 1.370 USD einen dynamischen Konter aus. Dieser führte in der Spitze bis knapp über den Widerstand bei 1.581 USD. Seit Mitte Juli wird die Kaufwelle korrigiert. Dabei konnte in dieser Woche die Unterstützung bei 1.500 USD verteidigt werden und der Wert anschließend wieder an die Hürde bei 1.531 USD klettern.Palladium sollte sich jetzt wieder über die 1.531 USD-Marke arbeiten und anschließend auch den Bereich um 1.565 USD überwinden. Damit wäre der Weg für einen Angriff auf die 1.581 USD-Marke frei. Darüber wäre ein kleines Kaufsignal aktiv und ein Anstieg ans Rekordhoch bei 1.619 USD möglich. Hier wäre erneut mit Gegenwehr seitens der Bären zu rechnen. Oberhalb der Marke könnte die mittelfristige Rally bereits bis 1.655 USD und 1.710 USD führen.Ein Bruch der 1.500 USD-Marke wäre dagegen kurzzeitig bärisch und hätte Verluste bis 1.472 und 1.430 USD zur Folge, ehe sich der Wert von dort wieder erholen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG