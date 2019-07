Commerzbank: Silber profitiert von "positivem" Umfeld

Laut der Commerzbank soll der Silberpreis bis Ende 2019 auf 18 Dollar je Unze ansteigen und weiter zu Gold aufholen, so geht aus einer Prognose von Analysten der Bank hervor. "Das Umfeld bleibt für Silber positiv", hieß es. "Nachdem es aus seinem Seitwärtstrend ausgebrochen ist, in dem es sich seit Mitte 2018 befand, besteht nun weiteres Aufwärtspotenzial für den Silberpreis."Da Silber "deutlich unterbewertet" gegenüber Gold sei, habe es "Aufholpotenzial", berichtet Kitco News . Deshalb erhöhte die Commerzbank ihre Jahresendprognose für den Silberpreis auf 18 Dollar je Unze. "Das würde das Gold-Silber von 83 bedeuten, was grob mit dem Wert übereinstimmt, den wir zu Beginn des Jahres verzeichneten."Es sei wahrscheinlich, dass Silber nächstes Jahr weitere Preiszunahmen verzeichnen wird, größtenteils im Einklang mit Gold. Ende 2020 erwartet die Commerzbank einen Silberpreis bei 19 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de