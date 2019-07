Royal Gold ist königlich mit neuem Allzeithoch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. macht seinem Namen alle Ehre. So stieg die Aktie nicht nur um rund 50% seit dem Mai-Tief bei 80,65 USD empor, sondern markierte zugleich während dieser Handelswoche auch noch ein neues Allzeithoch bei 120,35 USD. Die zur letzten Analyse vom 17. Juni anvisierte 100,00-Dollar-Marke wurde somit mehr als deutlich überwunden und der Trend bleibt ein Freund dieses Titels. Mehr dazu im Nachgang.Das generell bullisch wirkende Bild dieser Aktie, im Rahmen der bereits mehrfach benannten und sich konsequent darstellenden Aufwärtsbewegung, ist unverändert intakt. Die neuen und luftigen Höhen erwecken ein eindrucksvolles Bild und so scheint die Zukunft rosig. Rücksetzer erscheinen daher im großen Kontext stets kaufenswert und so sollte man diese Papiere im Auge behalten. Aufgrund des bislang unerreichten Kursniveaus lassen sich neue Zielniveaus nur anhand von Projektionen ermitteln. So erscheint im bereits erreichten Bereich von 117,00 USD eine 261,80%-Fibonacci-Projektion, welche durchaus für eine temporäre Pause sorgen könnte.Die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche (Mittwoch 20 Uhr MEZ) könnte hierbei stimulierend wirken. Aktuell scheint sich die Aktie bereits am Beginn einer Konsolidierungsphase befinden, welche allerdings jederzeit wieder Enden kann. Ein neues Reaktionshoch über 120,35 USD erlaubt jedenfalls weitere Zugewinne bis 130,00 bzw. 150,00 USD je Anteilsschein.In diesem Kontext wären auch erst Notierungen unterhalb von 100,00 USD kritisch zu bewerten. Einerseits wären die Abgaben bzw. Gewinnmitnahmen zu deutlich und andererseits das eroberte dreistellige Kursniveau wieder abgegeben. In diesem Fall müsste man sich auf größere/weitere Abgaben bis 95,00 bzw. 90,00 USD einstellen. Trotz dieser dann starken Rückschläge wäre das übergeordnete Bild der Aktie dennoch weiterhin positiv zu bewerten.Die Aktie scheint einer der Lieblinge der Bullen zu sein und so strotz die technische Situation vor Zugewinnen. Ein neues Reaktionshoch über 120,35 USD erlaubt daher weitere Kurssteigerungen bis 130,00 USD und darüber bis zur Region von 150,00 USD. Oberhalb von 100,00 USD bleibt die Lage grundsätzlich konstruktiv.Stärkere Rücksetzer beeinflussen das aktuell generell positive Bild der Aktie nicht. Einzig ein Wiedereintritt in den zweistelligen Kursbereich könnte für Ungemach sorgen. Weitere Abgaben bis 95,00 bzw. 90,00 USD sollten dabei nicht überraschen, bevor im Ausdehnungsfall sogar eine Korrektur bis zur Marke von 80,00 USD erfolgen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.