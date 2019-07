Gold und Silber - Um Millimeter gehalten!

Die Bullen bekommen einen Zitteranfall und gefährden ihren weiteren Fortschritt nicht nur den Verlauf von Gold sondern auch um Haaresbreite bei Silber. Es bleibt aber dabei, dass wir oberhalb von 1401 $ in jedem Fall die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 1477 $ präferieren.Auch wenn wir seit Wochen Anstiege vermelden können, die viele Anleger erfreuen und teilweise verärgern weil man noch nicht damit gerechnet hat, so arbeiten wir doch sehr strikt mit unserem Positionsmanagement um uns abzusichern, da die Bewegungen in beide Richtungen spürbar an Volatilität zunehmen. Wir sind mit drei Positionen investiert, jeder Kauf wurde in einem Tradingbereich (gelber Kreis im Chart) getätigt. Der aktuellste Long Einstieg am 08.07.19 bei 1412 $.Wir halten unsere Stopps nun wie folgt, 60% unter 1401 $ und 40% unter 1384 $.Im Silber wurde die wichtige Unterstützung von 16.34 $ auf den Millimeter angelaufen und hat dennoch gehalten.Zwar hält sich das bullische Setup für einen direkten Ausbruch in Richtung 17 $ Plus weiterhin am Chart, wird aber im gestrigen Handel bis auf das absolute Maximum ausgereizt. Die 16.34 $ dürfen hier nicht unterschritten werden. Das gestrige Tief lag bei 16.345 $! Was nochmals verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Stopps stets unter diese Marken zu legen und den Spread einzurechnen. Klar ist, die aktuelle Entwicklung zeigt sich nicht als der positive Impuls, den wir hier brauchen.Die gute Nachricht an dieser Stelle, auch wenn sich Silber erstmal für die Alternative entscheidet, sehen wir in deren Anschluss dennoch wieder höhere Notierungen kommen. Kurse über 17 $ wären damit aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Da uns das Ganze nun aber etwas zu heiß wird, haben wir uns entschieden unsere Stopps nochmal anzupassen. Wir werden nun unter 16.34 $ 30% unserer Gewinne mitnehmen. Damit verschieben sich die Stopps unter 16.08 $ auf 30% und der unter 15.55 $ auf 40%.Wie bei allem liegt der Teufel im Detail, wir konnten hier in beiden Märkten zweifelsohne schöne Gewinne anhäufen, die aber nur behalten werden wann man die Positionen richtig managed. Deswegen sind wir so penibel mit unserem Stopp Management und werden die Positionen im Gold und Silbersektor auch die nächsten Tage und Wochen mit Argusaugen beobachten und Anpassungen vornehmen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de