Gold - Luft holen oder direkt auf 1.500 US-Dollar?

Der Goldpreis kann seit seinem letzten Panik-Tiefpunkt am 16. August 2018 bei 1.160 US-Dollar in den letzten 11 Monaten um fast 300 US-Dollar deutlich zulegen. Zunächst startete diese Aufwärtswelle eher zäh und als maue Erholung getarnt. Mit der scharfen Korrektur an den Aktienmärkten und dem dadurch absehbaren Ende der Zinssteigerungen in den USA, drehte der Goldpreis aber ab Mitte November zunehmend auf und konnte bis Ende Februar bereits bis auf 1.346 US-Dollar ansteigen. Die anschließenden Frühjahrs-Korrektur verlief relativ milde und fand schon Mitte Mai oberhalb der 200-Tagelinie bei 1.265 US-Dollar ihren Abschluss.Ende Mai schließlich zündete der Goldpreis seinen Turbo und schoss innerhalb von dreieinhalb Wochen aus dem Stegreif steil bis auf 1.438 US-Dollar nach oben. Dieser fulminante Anstieg beinhaltete auch den mühelosen Ausbruch über die langjährige Widerstandszone 1.350 - 1.375 US-Dollar. Die scharfe Ausbruchswelle wurde anschließend knapp drei Wochen auf hohem Niveau in einem Dreieck konsolidiert.In der letzten Handelswoche gelang dem Goldpreis dann auch der eigentlich vielversprechende Ausbruch aus dem Konsolidierungs-Dreieck nach oben sowie weitere Zugewinne bis auf 1.452 US-Dollar. Hier war dann aber Endstation für die Goldbullen, denn der Goldpreis findet sich aktuell 30 US-Dollar tiefer wieder. Der Ausbruch aus dem Dreieck ist damit zunächst gescheitert bzw. vollständig zurückgenommen worden.Seit dem Crash im Frühjahr 2013 handelte der Goldpreis in den letzten sechs Jahren immer unterhalb von 1.430 US-Dollar! Erst nach dem großen Wendepunkt bei 1.045 US-Dollar im Dezember 2015 kam es zu zahlreichen Angriffen auf die tiefer liegende Widerstandszone zwischen 1.350 und 1.375 US-Dollar. Letztlich gelang den Bullen hier erst am 19.Juni der langersehnte Ausbruch. Innerhalb weniger Tage stieg der Goldpreis daraufhin steil nach oben an und handelt nun bereits mehrere Wochen auf dem höchsten Niveau seit dem Mai 2013.Mit diesem charttechnischen Befreiungsschlag im Rücken ist der Wochenchart damit ohne Frage bullisch. Der erfolgreiche Ausbruch über 1.370 US-Dollar hat ein erstes Kursziel im Bereich zwischen 1.500 und 1.550 US-Dollar aktiviert. Mittel- und längerfristig sind auch deutlich höhere Kursziel denkbar. Die spannende, aber auch einzige Frage ist momentan, ob der Goldpreis direkt bis ca. 1.525 US-Dollar durchmarschieren wird, oder ob er vorher nicht doch noch einmal Luft holen muss.Dem heiß gelaufenen Stochastik Oszillator täte ein Rücksetzer sicherlich gut. Ebenso kann man argumentieren, dass das Ausbruchsniveau um 1.350 US-Dollar grundsätzlich nochmal getestet werden muss. Bislang ist davon aber nicht wirklich etwas zu sehen. Vielmehr versucht der Goldpreis aus dem knapp 12 Monate alten Aufwärtstrendkanal nach oben auszubrechen. Sollte dies gelingen, wäre nochmals eine parabolische Beschleunigung zu erwarten, welche die Notierungen in kürzester Zeit in Richtung 1.500 - 1.550 US-Dollar treiben könnte.Insgesamt überwiegt auf dem Wochenchart noch immer die Wahrscheinlichkeit, dass die Rally schon in Kürze direkt fortgesetzt werden wird.