Buenaventura - Vom Paulus zum Saulus

Der Goldpreis hat mit dem jüngsten Anstieg auf 1.450 USD viele Minenwerte zum Leben erweckt. Der HUI-Index ist in diesem Monat erstmals seit Herbst 2017 wieder auf über 210 Punkte gestiegen. Im Durchschnitt haben damit alle Einzelwerte seit Mai um mehr als 40 Prozent zulegen können. Alle? Nein, Buenaventura, Compania de Minas S.A. kommt nicht so richtig in die Gänge. Zwar gab es in der letzten Handelswoche ein neues Jahreshoch. Dieses lag allerdings nur 0,4 Prozent über dem, das im Mär ausgebildet wurde. Zusätzlich drücken jetzt auch noch die jüngsten Zahlen zum 2. Quartal 2019 auf den Kursen …Die Aktie verlor vor diesem Hintergrund am letzten Freitag über 8 Prozent an Wert. Nachdem der Wert im November 2018 die Goldpreisrally angekündigt hatte und es viele Monate überdurchschnittlich stark nach oben gegangen war, sind diese tollen Zeiten seit etwa Mitte Juni vorbei. Sowohl gegenüber Gold als auch gegenüber dem HUI-Index ist Buenaventura jetzt ein klarer Underperformer. Das macht sich auch charttechnisch bemerkbar.In der letzten Einschätzung vom 24. Februar "Buenaventura - Outperformer sondergleichen!", damals stand Gold übrigens noch bei 1.327 USD, sah es gut aus für die Aktie. Durch den Ausbruch über die 17 USD und die Überwindung der roten Widerstandszone stand damals einem Anstieg Richtung 25 bis 30 USD nichts im Weg.Jetzt, fünf Monate später, steht Gold 6,85 Prozent höher. Buenaventura hingegen hat enttäuschende 5 Prozent verloren. Am Widerstand auf Wochenbasis ist die Aktie jetzt erneut gescheitert. Doch es hilft alles nichts. Nur ein Sprung über 17,85 USD, besser sind eigentlich 18 USD, kann die noch immer ausstehende nächste Trendwelle Richtung 25 bis 30 USD initiieren!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.