Gold stabil vor Fed-Treffen; Handelsgespräche im Fokus

Am Montag stabilisierten sich die Goldpreise vor dem Treffen der US Federal Reserve im Verlauf der Woche, bei dem die Märkte nach Indikatoren für eine Lockerung der Geldpolitik der weltgrößten Volkswirtschaft Ausschau halten werden, so Reuters Der Goldspotpreis stieg um 6:56 Uhr um 0,2% auf 1.419,19 US-Dollar je Unze, nachdem der Preis letzte Woche unter Druck der Dollarstärke und robuster US-Wirtschaftsdaten um 0,5% gesunken war."Diese Woche haben wir das Treffen des FOMC (US-Offenmarktausschuss), wo wir wahrscheinlich einen milderen Ausblick bekommen - dies wird zu einer Schwäche des Dollars führen und letztendlich einen Anstieg der Goldpreise auslösen", so Kunal Shah von Nirmal Bang Commodities in Mumbai, Indien.Es wird eine Preissenkung um wenigstens 25 Basispunkte erwartet und Investoren werden nach Signalen für weitere Senkungen Ausschau halten.Die Handelsgespräche zwischen den USA und China verlagern sich diese Woche nach Shanghai, wo beide Parteien zum ersten Mal seit dem G-20-Treffen im letzten Monat persönlich zusammenkommen. Die Erwartungen für eine Durchbruch sind gering."Sollten sich die Gespräche in die Länge ziehen, wird es eine negative Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben. Sie sollten mit mehr Lockerungen durch Zentralbanken weltweit rechnen, nicht nur in den USA" sagte Helen Lau von Argonaut Securities und fügte hinzu, dass das Gold unterstützen würde.© Redaktion GoldSeiten.de