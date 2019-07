EZB: Keine Verlängerung des Goldabkommens

Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden sie und 21 andere europäische Zentralbanken als Unterzeichner des vierten Goldabkommens, dieses nach seinem Ablauf im September 2019 nicht verlängern. Die Unterzeichner würden keinen Bedarf an einem formellen Abkommen mehr sehen.Das erste Abkommen wurde 1999 unterzeichnet, um die geplanten Goldverkäufe durch mehrere Zentralbanken zu koordinieren, so die EZB. Seither wurde es drei Mal verlängert (2004, 2009 und 2014), wobei die Bedingungen immer lockerer wurden.Der Markt habe sich seit 1999 erheblich bezüglich Reife, Liquidität und Investorenbasis entwickelt. Die Unterzeichner bestätigten, dass Gold ein wichtiges Element der weltweiten Währungsreserven bleibe und dass keiner von ihnen derzeit Pläne hätte, signifikante Mengen des Edelmetalls zu verkaufen.© Redaktion GoldSeiten.de