Die Hebelwirkung - Mehr fürs Geld

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 26. Juli 2019

Avino Silver & Gold Mines, Tageschart vom 26. Juli 2019

First Majestic Silver Corp, Tageschart vom 26. Juli 2019

Die meiste Zeit ist Hebelwirkung das Letzte, was man beim Handeln und Investieren tun möchte. Das Ziel bei jeder Marktteilnahme ist es, konsistent zu werden. Im Anschluss kümmern sich entweder die Handelsfrequenz oder die Handelsgröße (Höhe des exponierten Kapitals) um den Rest. Es gibt einige natürlich auch ausgeklügelte Pyramidenstrategien während starken Richtungsbewegungen, die Modelle mit geringem Risiko ermöglichen. Das meiste von allem anderem basiert aber nicht auf dem Prinzip des möglichst niedrigen Risikos.Der Fokus muss jedoch immer auf Risikokontrolle liegen. Im Spiel bleiben und dies im Idealfall mit einer möglichst glatten Eigenkapitalkurve sollte das oberste Ziel des umsichtigen Marktteilnehmers sein. Davon abgesehen gibt es Möglichkeiten, die eigenen Vorteile etwas zu erweitern: "Hebel - mehr fürs Geld".Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es einen Vorteil gibt, was bedeutet, dass dies für scharfsinnige Marktteilnehmer gilt, die sich in ihrer Marktnische gut auskennen. Es ist nicht ratsam, sein Spiel mit Hebelkraft zu verbessern, wenn man sein Spiel erst noch verbessern muss.Veranschaulicht beim Silber ist es eine Möglichkeit, mehr für das Geld zu bekommen, in dem man ein Beta zu findet, wenn man nach einer Hebelwirkung innerhalb des Sektors sucht.Wir haben in der Vergangenheit über unsere Quad-Exit-Strategie bzw. über die Verwendung des Konzepts vorauslaufender und nachlaufender Instrumente in einem Sektor gesprochen. Ein- und Ausstieg aus einem Edelmetall, das mit Silber in Verbindung steht, wie zum Beispiel Gold, wenn ein zusätzlicher Vorteil dies rechtfertigt.Im heutigen Chartbuch möchten wir zeigen, wie verwandte Handelsinstrumente wie Silberminenaktien ein wahres Juwel sein können, um eine Hebelwirkung zu erzielen.Zunächst einige Beispiele zum letzten steilen Tagesanstieg von Silber:Tages-Silber-Chart vom 26.07.19, starker Anstieg:Silber gegen den Dollar - es war schwierig, rechtzeitig in die zweite Aufwärtswelle einzusteigen.Avino Silver & Gold Mines - 26. Juli 2019, Tages-Chart, gutes Chancen/Risiko Verhältnis: Avino Silver & Gold Mines (ASM). Wenn Sie zu spät auf die Entwicklung beim Silberaufmerksam geworden sind, aber einsteigen wollten, erlaubten die noch nicht vollständig ausgefüllte Lücke (1) und das oben genannte "Luftloch", das Platz für die nächste Widerstands- / Verteilungszone (2) ließ, einen Eintritt mit geringem Risiko (3). Kein anderes Instrument erlaubte derart verspätet einen Einstieg in diesen Bullenlauf mit diesem geringen Risiko. Ein echte Hebelwirkung.26.07.2013, First Majestic Silver Corp, Rücksetzer kaufen: