Matsa Resources Ltd.: Höherer Goldpreis: Ein Blick auf die Eckdaten

Wie am Freitag berichtet, sind die ersten Erzlieferungen aus der Red October Goldmine nun auf dem Weg zur Aufbereitung bei AngloGold Matsa Resources hat im Vorfeld der Mineneröffnung mit einem Goldpreis von 1.750 AUD kalkuliert. Aktuell notiert Gold aber bei 2.056 AUD:Innerhalb von 7 Monaten sollen 10.222 Unzen Gold abgebaut werden. Bei einer Ausbeute von 90% kalkuliere ich mit 9.000 Unzen. Die All-In-Kosten sollen bei 1.307 AUD liegen. Hier setze ich 1.350 AUD an und kalkuliere mit einem Goldpreis von 2.000 AUD (aktuell 2.056).Somit würde die Marge bei 650 AUD je Unze bzw. bei 5,85 Millionen AUD für diese ersten Erzladungen liegen.Matsa kostet aktuell etwa 26 Millionen AUD an der Börse.Knapp 6 Millionen AUD könnte das Unternehmen in den nächsten Monaten verdienen.Wenn die Operation stetig weiterläuft (5 Jahresvertrag mit AngloGold), dann könnte man 10-12 Millionen AUD pro Jahr verdienen.Die Firma würde dann aktuell mit etwas mehr als dem doppelten Jahresüberschuss bewertet, was deutlich zu günstig erscheint!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.