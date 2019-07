Goldpreis steigt vor erwarteter Zinssenkung

Der Goldpreis stieg am Dienstag in Asien vor einer erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), berichtet Investing.com . Die Märkte erwarten weithin, dass die Fed diese Woche die Zinsen um mindestens 25 Basispunkte senkt. Im Vorfeld gab es noch Spekulationen auf eine Senkung um 50 Basispunkte, doch dies ist nach den besser als erwarteten BIP-Daten von letzter Woche unwahrscheinlich."Wichtiger als das, was am Mittwoch passiert, ist was der Markt von der Fed als Konsequenz im September erwartet", so Barani Krishnan, leitender Rohstoffanalyst bei Investing.com. "Dort könnte die Enttäuschung für Goldkäufer liegen, da die Fed vielleicht nicht so mild sein wird, wie viele erwarten."Die Bank of Japan ließ ihre Zinsen heute wie erwartet unverändert. Die Bank of England soll diese Woche ebenfalls eine Sitzung abhalten. Derweil erwarten Trader den Ausgang der Gespräche zwischen Offiziellen der USA und China, die diese Woche in Shanghai begonnen haben sollen.© Redaktion GoldSeiten.de