Silber - Abwärtstrend hält noch auf

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben, nachdem der Ausbruch aus einer bullischen Flagge gelang. An der Hürde in Form eines längerfristigen Abwärtstrends kam es zuletzt zu einer Konsolidierung.Die Konsolidierung oberhalb der 16,20 USD besitzt zunächst bullischen Charakter und kann jederzeit nach oben aufgelöst werden. Gelingt der Anstieg über 16,70 USD, wird der Weg in Richtung 17,36 USD relativ frei. Ein weiterer Test der 16,20 USD könnte jedoch zuvor noch anstehen. Erst unterhalb der 16,00 USD trübt sich das Chartbild wieder ein, was einen Rücklauf bis 15,52 USD einleiten könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG