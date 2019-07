Yamana Gold Inc. vollzieht Ausbruch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie lieferte im Anschluss an den starken Erholungsimpuls zu Beginn des Jahrs 2016 wenig Freude. Mit dem Rückgang unter die zuvor überwundene Marke von 4,25 USD übernahmen die Bären wieder das generelle Ruder und ließen die Notierungen abstürzen. Der Druck reichte beinahe an die Tiefs früherer Jahre heran, doch dann startete die Goldpreis-Rally und mit dieser die Erholung. Weitere Details im Nachgang.Das wenig hoffnungsvoll erscheinende Chartbild der Aktie ließ noch zu Beginn des Junis und der damaligen Analyse vom 06.06. wenig bis gar kein Potenzial auf der Nordseite zu. Allerdings blieben direkte Folgeverluste aus und so kletterten die Notierungen nach oben. Mit der Eroberung des Levels von 2,20 USD generierte sich dann prompt das Szenario B = Long-Setup und die Kurse stiegen relativ schnell bis zum Widerstand bei 2,50 USD an. Dort konsolidierte der Minentitel temporär, bevor schließlich die Überwindung dieses Widerstands, mitsamt Ausbruch über die Abwärtstrendlinie seit Sommer 2018 erfolgte.Aktuell knapp vor der Marke von 3,00 USD je Anteilsschein könnte sich erneut eine Konsolidierung einstellen. Dank des Ausbruchs verspricht sich im Anschluss allerdings generell weiteres Potenzial bis zum nächsten Widerstandsbereich bei 3,15 USD und darüber bis zum Niveau von 3,80 USD. Rücksetzer bis 2,60 bzw. 2,50 USD können daher im Sinne eines Pullbacks als Schnäppchenkurse angesehen werden. Geht es hingegen zu tief zurück, wäre Vorsicht für alle Bullen angebracht.Ein Wiedereintritt unter die gebrochene Abwärtstrendlinie könnte, bei Unterschreitung des nunmehrigen Unterstützungsniveaus rund um 2,50 USD, weitere Verkäufe nach sich ziehen. Abgaben bis 2,20 USD und eine Etage tiefer bis zur runden Marke von 2,00 USD sollten dabei einkalkuliert werden. Unterhalb von 2,00 USD wären zusätzliche Verluste bis zum Tief vom 30. Mai bei 1,78 USD denkbar.Trotz des bisher starken Anstiegs besteht durchaus weiteres Potenzial bis zum nächsthöheren Widerstand bei 3,15 USD bzw. darüber bis 3,80 USD. Der Schnäppchenjäger legt sich allerdings für tiefere Einstiegskurse zwischen 2,70 und 2,50 USD auf die Lauer, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten.Im Rahmen einer möglichen Konsolidierung könnte die Aktie nochmals den nunmehrigen Unterstützungsbereich bei 2,50 USD testen. Kommt es dort zu keiner Stabilisierung, wären bei einem Rückgang unter 2,40 USD per Tagessschluss von einer weiteren Kursschwäche bis mindestens 2,20 USD und darunter bis zur Marke von 2,00 USD auszugehen Im Ausdehnungsfall erfährt das Tief vom 30. Mai bei 1,78 USD einen Test.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.