Desert Mountain Energy schließt seismische Studien im Holbrook Basin in Arizona erfolgreich ab

Vancouver, 30. Juli 2019 - Desert Mountain Energy Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: DME / FWB: QM01 / U.S. OTC: DMEHF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mittlerweile sämtliche geplanten seismischen 2D-Studien im Holbrook Basin im Nordosten des US-Bundesstaates Arizona erfolgreich abschließen konnte.Das geophysikalische Programm wurde von der Firma Bird Seismic of Globe aus Arizona durchgeführt. Diese äußerst erfahrenen Geophysiker aus der Region genießen einen hervorragenden Ruf für die hochwertige Ausführung ihrer Arbeiten und sind mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut.Die Arbeiten erfolgten unter der Leitung von Robert Rohlfing, der bei der Firma als technischer Leiter (Head of Technical Operations) verantwortlich zeichnet. Das Programm wurde sorgfältig geplant, um archäologisch sensible Zonen auszusparen, und erfolgte unter Einsatz nicht-invasiver Geräte mit geringem Gewicht.Im Rahmen der seismischen 2D-Untersuchungen wurden Seismik-Linien über eine Gesamtlänge von rund 15 Meilen in fünf voneinander unabhängigen Zonen vermessen. Dabei wurden drei völlig unterschiedliche geologische Strukturen erfasst, von denen jede beste Chancen für die Entdeckung von Heliumgas-Reservoirs aufwies.Das Geologenteam des Unternehmens hatte im vergangenen Jahr Kartierungen und geologische Studien durchgeführt und dabei im gesamten Becken zahlreiche Strukturen aufgefunden, welche die erforderlichen geologischen Rahmenbedingungen für eine Anreicherung von Heliumgas, das sich innerhalb des Beckens gebildet hat, aufweisen (Heliumgasfallen). Zur selben Zeit wurde das verfügbare Datenmaterial aus historischen Öl-, Gas-, Kali- und Wasserbohrungen im Bereich des Beckens ausgewertet. Dabei wurden in mehreren der ermittelten Zonen Heliumgasansammlungen entdeckt. Das Geologenteam des Unternehmens achtete bei der Anordnung der 2D-seismischen Messungen darauf, detailliertere geophysikalische Informationen zu den Grundstrukturen in Zonen des Beckens zu ermitteln, die als besonders vielversprechend galten.Die Unternehmensführung freut sich sehr berichten zu können, dass eine oberflächliche Sondierung des vorläufigen Datenmaterials, das die Geologen des Unternehmens im Rahmen der seismischen Messungen gesammelt haben, nun ergeben hat, dass sich exakt in den erwarteten Schlüsselzonen tatsächlich bemerkenswerte Strukturen befinden.Das Datenmaterial wird nun vollständig ausgewertet und an eine unabhängige geophysikalische Firma zur genauen Analyse übergeben, die mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist. Nach der in Kürze erwarteten Fertigstellung der Arbeiten wird das Unternehmen seine ersten Bohrziele festlegen und anschließend so rasch wie möglich die entsprechenden Anträge zur Erteilung einer Bohrgenehmigung beim Arizona Department of Land einreichen. Über weitere Entwicklungen werden wir in Kürze berichten.Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada). -Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher African Queen Mines Ltd.. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON Desert Mountain Energy Corp. Irwin OlianIrwin Olian, Chairman & CEOIrwin Olian, President und CEOE-Mail: tigertail@desertmountainenergy.comTelefon: (604) 788-0300Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt der Informationen dieser Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!