Silber in Euro - Waren Sie schon beim Münzhändler Ihres Vertrauens?

Der Edelmetallmarkt ist in diesem Jahr gut angelaufen. In US-Dollar gesehen, macht besonders Gold den Anlegern jenseits des großen Teiches Freude. Doch auch Silber scheint sich langsam aber sicher zu "Höherem" aufzumachen. Entscheidend für EU-Bürger in Bezug auf die langfristige Anlagestrategie jenseits des Tradings - bei dem ohne Zweifel die Kurse in US-Dollar maßgebend sind - sind die Kurse der Edelmetalle in Euro, die zugleich den Wechselkurs zwischen dem Euro und dem US-Dollar darstellen. Im Folgenden eine Silber-Analyse auf Euro-Basis.Im langfristigen Monats-Charts seit Ende der 1970er sind besonders zwei Dinge wichtig: Die rote Widerstandszone (ca. 34,50 und 28 EUR) und die grüne Unterstützungszone (ca. 11,65/13,27 EUR). An der Widerstandszone war Silber in Euro im Jahre 2011 gescheitert und ab knapp 34 EUR in eine lange und zähe Korrekturbewegung übergegangen. Mit den Jahren hat sich diese zu einem fallenden und damit bullischen Dreieck entwickelt. Die untere Dreieckslinie ging in diesem Zusammenhang mit der grünen Unterstützungszone einher, von wo aus Silber in Euro zuletzt im September 2018 Schwung nahm, der bis heute andauert.Nach einem wiederholten Scheitern an der oberen Dreieckslinie im Februar erfolgte im Juni und spätestens mit dem laufenden Juli der Ausbruch aus dem Dreieck und damit aus der mehrjährigen Konsolidierung. Über 10% Plus springt der Silberpreis auf Euro-Basis an. Zuletzt gab es im Sommer 2016 einen vergleichbaren Monatsgewinn.Die Basis für eine neue Edelmetallhausse könnte damit gelegt worden sein. Für Anleger, die sich auf physisches Silber, also Münzen und Barren, spezialisiert haben, könnte jetzt wieder ein guter und "richtiger" Zeitpunkt gekommen sein die Bestände aufzufüllen und/oder zu "verbilligen". Sollte sich der Ausbruch aus dem fallenden Dreieck tatsächlich als nachhaltig erweisen, so sind Kursnotierungen bis in den Bereich von gut 34 EUR in den nächsten Jahren ohne Weiteres möglich.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.