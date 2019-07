Platin - Jahreshoch im Blick

Nachdem eine steile Aufwärtsbewegung bei Platin im April am Widerstand bei 912 USD gescheitert war, setzte eine dynamische Verkaufswelle ein, die den Wert bis 787 USD drückte. Dort gelang den Bullen allerdings eine Bodenbildung und mit dem Ausbruch über die Hürde bei 831 USD ein weiterer Konter. Dieser trieb das Edelmetall in den letzten Tagen bis an den markanten Widerstand bei 868 USD, wodurch der Abwärtstrend der Vormonate neutralisiert wurde.Oberhalb der Unterstützung bei 845 USD haben jetzt wieder die Käufer die besseren Karten und dürften den Wert weiter über die 868 USD-Marke an die Barriere bei 885 USD anschieben. Wird dieser Widerstand gebrochen, wäre der Weg für einen Angriff ans Jahreshoch bei 913 USD frei. Dort wäre erneut mit Gegenwehr der Bären zu rechnen, ehe anschließend auch die 929 USD-Marke erreicht werden könnte. Auf diesem Niveau könnte sich die Verkäuferseite allerdings mit einer starken Gegenbewegung in Richtung 885 USD zurückmelden. Darüber läge das nächste Ziel jedoch bereits bei 967 USD.Ein Rückfall unter 868 USD hätte dagegen eine Korrektur bis 845 USD zur Folge. An dieser Stelle könnte der kurzfristige Aufwärtstrend in Richtung 885 USD fortgeführt werden. Und erst unterhalb von 831 USD wäre die Rally gestoppt und ein Abverkauf bis 806 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG