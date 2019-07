Goldpreis unverändert vor Fed-Entscheidung

Der Goldpreis ist am Mittwoch in Asien vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US Federal Reserve später am Tag unverändert, so Investing.com . Das gelbe Metall hat nun fast alle Verluste aus der letzten Woche nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank wieder wettgemacht.Der Fokus wird auf der Mitteilung der Entscheidung über die Zinssätze liegen. Laut Darrell Delamaide, Analyst bei Investing.com, werden die Mitteilung der Fed und Pressekonferenz mit Jerome Powell die Zinssenkung in den Schatten stellen."Die Reaktion des Marktes diese Woche hängt stark davon ab, wie der Ausschuss seine Mitteilung formuliert und vor allem wie Powell die Entscheidung begründet", so Delamaide. "Wenn er weiterhin Gegenwinde und Risiken für die Wirtschaft betont, insbesondere durch Handelsspannungen, können Investoren weiter glauben, dass weitere Senkungen bevorstehen."© Redaktion GoldSeiten.de