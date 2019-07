Peter Schiff: "Falsches Gold" für "echtes" abstoßen

Die Kryptowährung-Community bekommt mit Peter Schiff keinen neuen Anhänger. Der CEO von Euro Pacific Capital sagte in einem Interview mit Kitco News , dass Bitcoin "hochgejubletes, digitales Nichts" sei und er es auch nicht kaufen werde. Er fände die Vorstellung lustig, dass er nun ein Krypo-Fan wäre. Auch wenn er Bitcoin erhalten habe, hat er noch nie selbst welches gekauft und habe es auch nicht vor.Tatsächlich möchte Schiff Bitcoin-Investoren zu Gold bekehren. "Ich möchte Menschen helfen, den Schritt von falschem Gold zu echtem Gold zu machen", sagte er und fügte hinzu, das viele der Krypto-Nachrichten "fake" wären, mit der Absicht "FOMO" (Angst, etwas zu verpassen), zu schüren, damit Leute es kaufen.Im Grunde sei Bitcoin Schiff zufolge ein "Pump and Dump"-Betrug, bei nichts Fundamentales den Preis antreibt. Erschwerend hinzukommt, dass Bitcoin in Zukunft stärkeren staatlichen Kontrollen unterliegen werde, so Schiff weiter."Ich denke, dass die Situation durch Regulatoren verkompliziert wird, die meiner Meinung nach hart gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen durchgreifen werden. Das wird den Einstieg von neuem Geld erschweren, was wiederum den Ausstieg erschweren wird", erläuterte Schiff."Ich unterstütze den freien Markt. Ich sage nicht, dass der Staat Bitcoin oder die anderen Coins verbieten sollte. Ich freue mich, dass Facebook etwas meiner Meinung nach Besseres als Bitcoin entwickeln, weil es eine gedeckte digitale Währung ist", sagte er anschließend.© Redaktion GoldSeiten.de