Gold- und Silberinvestitionslegende Eric Sprott im Junior-Bergbau-Rausch

Der Goldpreis in nun seit einem Monat über 1.400 USD je Unze und Silber wurde endlich über 16 USD lebendig, so Mining.com . Doch der Bergbau-Financier Eric Sprott hatte bereits vorher seinen großen Juniors-Investmentrausch begonnen, so Mining.com.Der kanadische Milliardär und Investor - ein Pionier in der Branche der goldgedeckten börsennotierten Fonds - hat seit Mai mehr als 139 Mio. CAD in mehr als 16 Gold- und Silberexplorationsunternehmen investiert, berichtet Mining.com unter Berufung von Informationen von Oreninc, ein Finanzdatenanbieter in der Junior-Bergbau-Branche.Demnach kam ein Teil des Geldes, das Sprott für seine Investitionen verwendete aus einem Divestment von Kirkland Lake Gold, wo er bis vor kurzem Vorstand war. Sprott verkaufte 3,3 Millionen Anteile der Kirkland-Aktie für 168 Mio. CAD und verringerte seine Position von 10% auf 8%. Zuvor hatte sich der Preis der Kirkland-Lake-Aktie in weniger als einem Jahr verdoppelt.© Redaktion GoldSeiten.de