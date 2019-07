Goldinvestoren legen vor Fed-Entscheidung zu

Goldinvestoren erhöhten den Einsatz im Vorfeld der ersten Zinssenkung der Federal Reserve seit mehr als zehn Jahren. Darauf spekulierend, dass die Fed mehr als nur eine einmalige Senkung durchführt, nahmen die Bestände der börsennotierten Fonds (ETF) zu, so Bloomberg . Die Preise waren stabil.Bloomberg-Daten zufolge stiegen die Bestände der goldgedeckten ETFs um 4,8 Tonen auf 2.350,1 Tonnen, dem höchsten Stand seit April 2013. Der Goldspotpreis bewegte sich vor der Mitteilung des US-Offenmarktausschusses in einem Seitwärtskurs nahe seines 6-Jahreshochs.Laut Alfonso Esparza, Marktanalyst bei Oanda Corp., werde Gold sich an den Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Bekanntgabe zur Zinspolitik orientieren. Eher mildere Aussagen "könnten zu einem schwachen Dollar und einem höheren Goldpreis führen, doch neutrale bis aggressivere Kommentare zur Wirtschaft könnten zu einer Erholung im Dollar führen und Druck auf das Metall ausüben."Am Dienstag verschärfte Präsident Trump seine Angriffe auf die Fed und forderte eine "große Kürzung" der Zinsen, um die "weltweit beste Wirtschaft" zu unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de