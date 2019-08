Vielversprechende Indikatoren für industrielle Silbernachfrage

Bei einer Konferenz zu Gold und Edelmetallen in China führte das Beratungsunternehmen Metals Focus laut seiner aktuellen Ausgabe des Precious Metals Weekly eine kleine Feldstudie durch, die bestätigte, dass der Handelskrieg sowie die allgemeine Konjunkturabschwächung negative Auswirkungen auf die industrielle Nachfrage nach Edelmetallen in China hat.Allerdings zeigte sie auch auf, dass strukturelle Veränderungen im Endverbrauch von Silber genügen könnten, um diesen makroökonomischen Kräfte entgegenzuwirken. So sanken zwar die Produktion und die Verkäufe von Fahrzeugen in China per Ende Juni, doch der steigende Einsatz von Silber in Automobilanwendungen ist positiv.Verkäufe von Fahrzeugen mit neuartigen Energieantrieb (NEV) steigen stark an. Einer Studie zufolge kann eine batteriebetriebenes Auto doppelt so viele elektrische Kontakte haben wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Da die Nachfrage nach NEVs steigen soll und der Einsatz von Elektronik auch in konventionellen Autos steigt, wird erwartet, dass die Silbernachfrage in diesem Bereich gesund bleibt.Der Silbereinsatz in Elektronik sollte auch durch den Ausbau der 5G-Technologie gesteigert werden. Silber spielt hierbei als elektromagnetische Schutzschicht sowie als gedruckte Silberantennen eine große Rolle. Außerdem wächst der Einsatz von gedruckten Silbernanodrähten in Mobiltelefonen und anderen mobilen Endgeräten.Metals Focus schlussfolgert, dass Sorgen über die Abschwächung der inländischen Konjunktur bestehen und weiterhin auf der Edelmetallnachfrage der meisten Industriebranchen lasten. Allerdings erwartet es in der zweiten Hälfte des Jahres eine positive Entwicklung für Silber, da diese neuen Anwendungen eine erhebliche neue Nachfrage nach dem Metall generieren.© Redaktion GoldSeiten.de