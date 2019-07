Maple Gold Mines Ltd.: Unternehmensupdate und Ausblick

Montreal, 31. Juli 2019 - Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im ersten Halbjahr 2019 und den Ausblick auf das zweite Halbjahr zu geben.Eines der Hauptziele von Maple Gold ist es, die Qualität der technischen Arbeit auf die wichtigsten Unternehmensstandards zu bringen. Das Explorationsteam des Unternehmens und die Leiter der technischen Komitees verfügen über umfangreiche Erfahrung, aus denen sie schöpfen können und die Erstellung eines neuen 3D-Geologie-, Struktur- und Mineralisierungsmodells (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2019 und Abb. 1 unten) wurde aus verschiedenen Gründen als kritischer nächster Schritt identifiziert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48466/31072019_DE_Maple Gold Provides Corporate Update Outlook FINAL DE.001.pngAbb. 1: 3D-Mineralisierungsmodell von Maple Gold mit konzeptionellen Gruben und Verteilung der Bohrungen aus dem Winter 2019-Programm.Der Vizepräsident für Exploration von Maple Gold, Fred Speidel, kommentierte dies: "Die Entwicklung eines neuen 3D-Modells ermöglicht es uns, die Morphologie dieses großen, goldreichen, intrusiven, hydrothermalen Systems besser zu verstehen, die potenziell wirtschaftliche Goldmineralisierung besser zu definieren und einzuschränken und unser Ziel, höherwertige Schlote oder Feeder mit unseren Bohrkampagnen anzusprechen, zu verbessern."Speidel fügte hinzu: "Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, unser einzelnes 531-Zonen-Bohrloch mit unserem neuen 3D-Modell zu bohren (siehe Abb. 1 oben). Die Untersuchungsergebnisse aus diesem Bohrloch lagen unter den ersten fünf Bohrungen auf dem Grundstück. Diese Modelle sind dynamisch und entwickeln sich weiter, wenn zusätzliche Daten einbezogen werden, aber die von uns geschaffene Grundlage versetzt uns in die Lage, mit dem Bohrer effizienter zu arbeiten und unseren Erkundungs- und Entwicklungspfad in Zukunft zu beschleunigen."Maple Gold hat in der zweiten Hälfte der Wintersaison eine 6.045 Meter (15 Löcher) lange Bohrkampagne abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 30. April 2019). Das Programm 2019 lag auf Meterbasis unter dem Budget und brachte eine Reihe von Erfolgen. Vierzehn (14) der 15 gebohrten Löcher durchschnitten die Goldmineralisierung (alle Assays wurden berichtet, siehe entsprechende Pressemitteilungen, die unten aufgeführt sind). Das Unternehmen berichtete auch über Abschnitte, die über dem durchschnittlichen Lagerstättengrad lagen, von jeder der Ressourcenzonen, die gebohrt wurden, unter der Überschrift: 19 m @ 2,46 g/t Au in der Porphyrzone (siehe Pressemitteilung vom 29. Mai 2019); 51 m @ 2,81 g/t Au und 28 m @ 2,55 g/t Au in der Zone 531 (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2019); und 42,5 m @ 1,75 g/t Au in der Nika-Zone (siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2019).Das Potenzial des unmittelbaren Zielgebiets entlang des interpretierten Trends im Südosten der diesjährigen Abschnitte von DO-19-262 wird derzeit bewertet. Diese interpretierte Zone mit höherwertiger Goldmineralisierung wird durch mehrere hochgradige Abschnitte aus zwei verschiedenen Bohrlöchern definiert (einschließlich D-92-39, die 30 m mit 3,3 g/t Au und 10 m mit 5 g/t Au durchschnitten; und DO-19-262: die 28 m mit 2,55 g/t Au und 51 m mit 2,81 g/t Au durchschnitten - siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2019); diese Abschnitte treten derzeit in vertikalen Tiefen von nur 250 m auf und erstrecken sich mindestens bis in vertikale Tiefen von 400 m. Die aktuelle Arbeitshypothese des Unternehmens deutet darauf hin, dass diese höherwertige Zone für mehr als 350 Meter nach Südosten offen bleibt. Das Unternehmen überprüft derzeit den Kern historischer Bohrungen in diesem Bereich mit dem Ziel, die Stratigraphie zu charakterisieren und seine Zielkonzepte zu verfeinern, bevor im Herbst eine mögliche Bohrkampagne mit Schwerpunkt auf der Zone 531 stattfindet. Das Unternehmen erwartet, in diesem Sommer weitere Interpretationen mit entsprechenden Zahlen und Bohrzielen zu veröffentlichen.Die Bohrungen im Jahr 2019 in der Nika-Zone haben die Bedeutung dieser neuen mineralisierten Zone, die sich nun über eine Strecke von ca. 650 m entlang des Streichs erstreckt, zwei bestehende kleinere konzeptionelle Gruben verbindet (Micon 2018) und auch eine interpretierte Verbindung zur Porphyry-Zone bietet, zusätzlich unterstützt. Die Mineralisierung der Nika-Zone wird in das neue Update zur Ressourcenschätzung aufgenommen, das von Roscoe Postle Associates Inc. vorbereitet wird. (RPA).Die Bohrergebnisse der jüngsten Kampagne zeigten, dass sowohl oberflächennah als auch in moderaten Tiefen überdurchschnittliche Lagerstättengehalte vorhanden sind, was das aktuelle Konzept des Unternehmens für ein eventuelles Tagebau-Extraktionsszenario, dem eine anschließende untertägige Erweiterung folgen könnte, weiter unterstützt.Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit RPA zusammen, um die neuesten Wireframes unter Verwendung des geologischen Modells des Unternehmens sowie die neuesten Bohrdaten aus der kürzlich abgeschlossenen Kampagne 2019 zu verbessern. Maple Gold geht davon aus, dass Anfang dieses Herbstes eine neue Basis-Ressourcenschätzung veröffentlicht wird, die voraussichtlich ein optimiertes Tagebau- und erstes Untertage-Expansionsszenario vorsieht.Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: "Der Goldmarkt zeigt endlich Anzeichen eines potenziellen Ausbruchs, und wir haben nicht gezögert, zu glauben, dass die maßvolle Fortführung des Douay-Goldprojekts in schwierigen Zeiten uns in eine günstige Position bringen wird, da wir bestrebt sind, alle Modellierungs- und technischen Arbeiten, die in den letzten 18 Monaten abgeschlossen wurden, zu nutzen. Wir haben unsere Winterbohrkampagne auf 60% der ursprünglich geplanten Kilometerleistung begrenzt, um Kapital für vorrangige Folgearbeiten zu sparen und mehr finanzielle Flexibilität zu schaffen, da wir in der zweiten Jahreshälfte verschiedene strategische Alternativen prüfen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Probenvorbereitung für die Prüfung sowie die Analyse, Aufzeichnung und statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statementMaple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~355 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streich) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com. 