Barrick Gold - Nach 50% Rally: Was ist jetzt noch möglich?

Der Aktienkurs von Barrick Gold Corp. , nunmehr nach Newmont Goldcorp nur noch auf Platz zwei der weltgrößten Goldförderer, geht seit Wochen steil und ist zeitweise sogar um 50% gestiegen. Wie viel Potenzial kann der Bergbauriese noch entfalten? Wo liegen die nächsten Kursziele?Zum Zeitpunkt der letzten Einschätzung vom 28. Mai "Barrick Gold - Es ist mal wieder soweit!" drohte die Aktie auf den ersten Blick noch auf 11 USD zu fallen. Doch es war noch nicht der Zeitpunkt gekommen das Handtuch zu werfen. Zitat von damals: "Im Chart sehen Sie die grüne Unterstützungszone zwischen ca. 11 und 11,50 USD, die sich durch die Tiefs aus dem März 2018 und Januar 2019 definiert. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese Zone nicht halten würde!"Zum Glück vieler Aktionäre wurde die besagte Unterstützungszone gar nicht mehr getestet. Schon kurz vor den Jahrestiefs aus dem Januar bildete Barrick bei 11,65 USD am 28. Mai ein belastbares Tief aus, das jetzt zweifelsohne als Welle C beschrieben werden kann. Seitdem ging es für den Aktienkurs fast senkrecht um 50% nach oben. Seit dem neuen Jahreshoch bei 17,50 USD, das am 24. Juli erreicht wurde, scheint aber wieder etwas die Luft raus zu sein aus der Trendbewegung. Die Aktie korrigiert.Charttechnisch konnte es kaum besser laufen. Das genannte Kursziel von ca. 15 USD auf Basis der roten diagonal verlaufenden Widerstandslinie wurde nicht einmal einem Monat nach der letzten Analyse dazu erreicht. Darüber hinaus stieg Barrick auf den höchsten Stand seit September 2017. Damit ist nun auch diese Goldminenaktie aus dem Tal der Tränen ausgebrochen.Per Tendenz sind jetzt bis zum Jahresende weiter steigende Kurse Richtung 20 USD denkbar und auch wahrscheinlich. Allerdings deutet sich an, dass die letzte Aufwärtsbewegung jetzt erst einmal adäquat korrigiert werden muss. Der erste Schritt in diese Richtung wurde mit dem gestrigen Kurseinbruch um 4,41% getan, der die Aufwärtsbewegung seit Ende Mai jetzt definitiv enden lässt und unterbricht. Die nächsten Wochen könnte die Aktie jetzt weiter auf ca. 15/14,50 USD zurückfallen und dort das Ausbruchsniveau - ähnlich wie bei Gold - testen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.