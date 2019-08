WGC: Goldnachfrage und -angebot in Q2 2019

Das World Gold Council ( WGC ) gab einen Bericht zur Angebots- und Nachfrageentwicklung von Gold im zweiten Quartal 2019 heraus. Demnach stiegt die Goldnachfrage im zweiten Quartal um 8% auf 1.123 Tonnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage im ersten Halbjahr stieg auf ein 3-Jahreshoch von 2.181,7 Tonnen.Die Käufe von Zentralbanken und die guten Zuflüsse in börsennotierte Fonds waren die treibenden Kräfte der Goldnachfrage in der ersten Jahreshälfte 2019.Die weltweite Schmucknachfrage stieg im Jahresvergleich um 2% auf 531,7 Tonnen. Besonders die Erholung an Indiens Schmuckmarkt verstärkte die Nachfrage. Im zweiten Quartal stieg sie in Indien um 12% auf 168,8 Tonnen. Der chinesische Schmuckmarkt verzeichnete das dritte Quartal in Folge einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage sank um 4% auf 137,8 Tonnen.Die Investmentnachfrage stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1%, was vor allem an den Zuflüssen in Gold-ETFs lag. Im zweiten Quartal verzeichneten goldgedeckte ETFs Zuflüsse in Höhe von 67,2 Tonnen, was den Bestand auf 2.548 Tonnen Gold erhöhte.Allerdings sank die Nachfrage nach Münzen und Barren um 12% auf 218,6 Tonnen. In China sank die Nachfrage nach Barren und Münzen auf 49,5 Tonnen im zweiten Quartal 2019. Auch die USA und Europa verzeichneten eine schwache Nachfrage nach Barren und Münzen. In Indien stieg die Nachfrage jedoch um 13% auf 44,5 Tonnen an.Die Goldnachfrage der Zentralbanken blieb auch im zweiten Quartal 2019 hoch. Ihre Nettogoldkäufe stiegen um 47% auf 224,4 Tonnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr betrugen die Nettokäufe insgesamt 374,1 Tonnen, der höchste Stand seit 2010.Die industrielle Nachfrage blieb im zweiten Quartal schwach. Das Gesamtvolumen von industriell genutztem Gold sank um 3% auf 81,1 Tonnen gegenüber dem zweiten Quartal 2018. Dies ist das dritte Quartal in Folge, in der die industrielle Nachfrage zurückging.Das Goldgesamtangebot im zweiten Quartal stieg um 6% wegen hoher Minenproduktion und mehr Recycling. Die Minenproduktion stieg um 2% auf 882,6 Tonnen Gold. Das weltweite Hedge-Book sank per Ende Juni um 10,5 Tonnen auf geschätzte 209 Tonnen. Die höheren Goldpreise zum Ende des Quartals kurbelten das Goldrecycling um 9% an.© Redaktion GoldSeiten.de