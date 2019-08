Verkäufe der American Eagle in Gold im Juli 2019

Vor kurzem veröffentlichte die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Umsatzzahlen der beliebten Anlagemünze " American Gold Eagle " per Ende Juli 2019. So stiegen die Verkaufszahlen der Goldmünze im Monatsvergleich zwar etwas an, sanken jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum.So geht aus den Daten hervor, dass im siebten Monat des Jahres Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 5.500 Unzen verkauft. Dies entspricht einer Zunahme von 10% gegenüber 5.000 Unzen im Juni. Die Anzahl der verkauften Goldmünzen nahm im Vergleich zum Vormonat erheblich zu. Im Juli verkaufte die U.S. Mint insgesamt 22.000 American Gold Eagle, 131,5% mehr als im Juni, als es nur 9.500 Stück waren.Per 31. Juli 2019 verkaufte die U.S. Mint insgesamt 2.000 Goldmünzen zu je 1 Unze, weniger als die Hälfte der 4.500 im Juni verkauften 1-Unzen-Goldmünzen. Darüber hinaus verkaufte die Prägestätte im Juli 2019 3.000 Goldmünzen zu je ½ Unzen, 2.000 Münzen zu je ¼ Unzen und 15.000 Münzen zu je 1/10 Unzen.Verglichen zum Vorjahreszeitraum wurden im Juli 2019 93,6% weniger Goldmünzen zu je 1 Unzen verkauft. Im Juli 2018 verkaufte die U.S. Mint noch 31.000 1-Unzen-Goldmünzen gegenüber 2.000 im Juli 2019. Auch insgesamt wurden im letzten Monat weniger Münzen verkauft als ein Jahr zuvor. So setzte die US-amerikanische Prägestätte im Vorjahresmonat 59.500 Goldmünzen ab, im letzten Monat nur 22.000, also 63,03% weniger im Jahresvergleich.© Redaktion GoldSeiten.de