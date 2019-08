American Silver Eagle: Umsatz Juli 2019

Zum Monatsanfang meldete die Prägestätte U.S. Mint die neuesten Verkaufszahlen der Anlagemünze " American Silver Eagle " per Ende Juli 2019. Wie aus den Angaben zu entnehmen ist, stiegen die Verkäufe der Silbermünze an.Laut U.S. Mint beliefen sich die Verkäufe der American Silver Eagle im siebten Monat des Jahres auf 1.224.000 Münzen zu je 1 Unze Silber. Demgegenüber wurden im Juni 1.035.000 Silbermünzen verkauft, womit sich im Juli eine Zunahme um 18,26% ergab.Im Jahresvergleich ergab sich bei den Verkäufen der Silbermünze "American Eagle" eine Zunahme um 38,31%. Im Juli 2018 verkaufte die U.S. Mint lediglich 885.000 Silbermünzen.© Redaktion GoldSeiten.de