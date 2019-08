AngloGold - Ernüchterung mit -8,96% zur FED

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die beeindruckende Performance des südafrikanischen Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. erfuhr mit der gestrigen FED-Klatsche von rund 9% Abschlag eine wahrliche Ernüchterung. Somit relativierte sich die zuvor erzielte Monatsperformance nahezu komplett und nunmehr bleibt nur noch der Blick nach vorn. Denn trotz gestriger Schwäche sind die Grundtendenzen weiterhin positiv einzuschätzen. Auf was man dennoch achten sollte, wird wie immer im Nachgang bewertet.Technisch betrachtet konsolidierte die Aktie eigentlich bis gestern noch in bullischen Ansätzen in Form einer möglichen Flaggenformation. Kurzfristig könnte es sogar noch zu weiteren Verlusten in Richtung des gleitenden 55-Tage-Durchschnitts (SMA - aktuell bei 15,84 USD). Knapp darüber verläuft zusätzlich noch eine Horizontalunterstützung, sodass es rund um 16,00 USD durchaus Stabilisierungstendenzen geben könnte. Von dort ausgehend besteht dementsprechend die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des grundsätzlich intakten Aufwärtsimpulses in Richtung des Widerstands zwischen 19,50 und 19,60 USD.Als Trigger-Punkt für eine weitere Performance kann hierbei das Hoch vom 18. Juli bei 19,63 USD angesehen werden. Notierungen darüber erlauben nämlich prozyklisch weitere Gewinne bis 22,45 USD je Anteilsschein.Sollte sich hingegen keine Stabilisierung rund um die Marke von 16,00 USD einstellen können, so müsste man bei einem Tagesschluss unterhalb des SMA55 von einer weiteren Kursschwäche ausgehen. Diese dürfte die Aktie eine Etage tiefer bis hin zur seit Sommer des letzten Jahres etablierten Aufwärtstrendlinie bei rund 14,00 USD hinab führen. Unterhalb dessen wartet noch die Unterstützung bei 13,25 USD. Misslingt auch dort eine Stabilisierung, wären die generellen Aussichten wieder klar negativer einzuschätzen.Das Tief der laufenden Abwärtsbewegung scheint noch nicht gefunden, sodass durchaus weitere Abgaben bis in den Bereich von 16,00 USD einkalkuliert werden sollten. Von dort ausgehend besteht, in Verbindung des ansteigenden SMA55, die Chance einer Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung bis über 19,63 USD hinaus. Das nächste Kursziel wäre dann bei 22,45 USD zu definieren.Sollte sich die gestrige Schwäche als Startschuss einer größeren Korrektur herausstellen, so wäre eine Bestätigung diesbzgl. mit einem Tagesschluss unterhalb des SMA55 bei aktuell 15,84 USD gefunden. Im weiteren Verlauf müsste man dann Abgaben bis 14,00 bzw. 13,25 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.