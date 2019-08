Celsius Resources Ltd.: Könnten 2 Dinge helfen?

Laut Quartalsbericht (Link) hat das Unternehmen zuletzt erneut 1,25 Millionen AUD im Quartal ausgeben, was deutlich zu viel ist! Zwar waren die G&A Kosten niedrig, doch man hat nochmals über 1 Mio. AUD in die Exploration gesteckt, was in diesem Stadium keinen Sinn macht. Celsius Resources hat nun noch 6,65 Millionen AUD Cash und will die Ausgaben weiter zurückfahren.Der Aktie könnten nur noch zwei Dinge helfen. Eines wäre ein deutlicher Anstieg des Kobalt-Preises, das andere wäre eine Neuausrichtung.Auch unserer Grünen beschäftigen sich ja intensiv mit Elektrofahrzeugen und den darin unentbehrlichen Batterien. Annalena Baerbock hat zuletzt im ARD Sommerinterview klargestellt, dass Sie dafür ist, keine Kobolde mehr in die Batterien zu verbauen: www.youtube.com Ich kann das nur unterstützen. Die armen Kobolde werden hier von den bösen Automobilkonzernen zu Zwangsarbeit verdonnert und damit muss endlich Schluss sein!Ich empfehle Frau Baerbock auch einmal einen Besuch in China, abseits der aufgemöbelten Großstädte. Dann wird sie einmal sehen, wie ihr im Interview hoch angepriesenes Land mit den Umweltressourcen umgeht.Da Frau Baerbock aber sicherlich nicht fliegen will, um die Umwelt zu schonen, empfehle ich Ihr die bequeme Zugfahrt ins chinesische Hinterland, alternativ stehen auch E-Roller oder Fahrrad zur Verfügung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.