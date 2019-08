Russland: Stand der internationalen Währungsreserven KW 30

Diese Woche meldete die Zentralbank Russlands die aktuellen Daten der Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 26. Juli 2019. So geht aus den Zahlen hervor, dass die russische Zentralbank ihre Gold- und Devisenreserven in der 30. Kalenderwoche senkte.Wie aus den Angaben hervorgeht, beläuft sich der Stand der internationalen Währungsreserven auf 519,9 Milliarden US-Dollar. Dies sind 0,4 Milliarden US-Dollar weniger als in der Vorwoche. Das ist der erste Rückgang der russischen Gold- und Devisenreserven in 10 Wochen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de