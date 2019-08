Gold gewinnt nach Bekanntgabe neuer US-Zölle auf chinesische Waren

Nachdem US-Präsident Trump neue Zölle auf weitere Waren aus China angekündigt hatte, gewann der Goldpreis am Freitag auf dem asiatischen Markt, so Investing.com . Trump gab über Twitter bekannt, dass am 1. September ein "kleiner zusätzlicher Zoll von 10% auf die übrigen Waren und Produkte im Wert von 300 Mrd. $ aus China". Laut Präsident Trump fehle es China an Engagement ein Handelsabkommen mit den USA zu sichern.Gewinne des gelben Metalls waren aufgrund der Enttäuschung über die als unzureichend erachtete US-Zinssenkung begrenzt. Nach der erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte, erklärte Powell diese als Zwischenkorrektur im Zyklus. Analysten hatten mit einer Reihen von Zinssenkungen gerechnet um die US-Wirtschaft vor einer Konjunkturflaute zu schützen.Diese Nachricht dämpfte die Nachfrage nach Gold und anderen Rohstoffen, die in US-Dollar bepreist werden, der einen Kurssprung nach der Bekanntgabe verzeichnete.© Redaktion GoldSeiten.de