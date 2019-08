Palladium: Größter Tagesverlust seit Monaten

Palladium-Futures sanken am Donnerstag um mehr als 7% und verzeichneten den größten Tagesverlust seit über vier Monaten, berichtet MarketWatch . Parallel zu den starken Verlusten des Metalls berührte der US-Dollar ein 2-Jahreshoch nach der Bekanntgabe der erwarteten Zinssenkung der Federal Reserve.Diese ist typischerweise negativ für den US-Dollar. Allerdings gab der Fed-Vorsitzende Powell bekannt, dass es sich nicht um einen "längeren" Zinssenkungsprozess handeln werde. Daraufhin hatte der Palladiummarkt eine Panikreaktion nach dem Motto "der Himmel fällt uns auf den Kopf", sagte R. Michael Jones, Präsident von Platinum Group Metals Ltd. gegenüber MarketWatch.Am Donnerstag sank der September-Palladiumkontrakt um 110,10 Dollar bzw. 7,2% auf 1.414,30 Dollar je Unze. Das war der größte Verlust innerhalb eines Tages seit dem 28. März.In letzter Zeit erlebte der Palladiummarkt Preisvolatilität, was zu der überstiegenen Bewegung am Donnerstag beitrug. Der starke Preissturz ist eine "großartige Gelegenheit für Leute, die das Metall brauchen", so Jones.© Redaktion GoldSeiten.de