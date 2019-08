Die Bullen scharren mit den Hufen!

Mal wieder war es richtig, sich von der Bewegung am Tage der FED-Sitzung nicht aus der Ruhe bringen zu lassen! Gestern ein extrem guter Tag für Gold, Goldaktien und unsere Depotwerte! Zunächst die Schwäche im Gold mit einer schwachen Eröffnung bei den nordamerikanischen Goldaktien. Doch dann, als man es nicht einmal geschafft hat, Gold unter 1.400 USD zu pressen, kamen die Käufer zurück:Die US-Renditen rutschten gestern massiv in den Keller. Die 10-jährigen Staatsanleihen zogen an und die Rendite rutschte auf ein neues Jahrestief. Fast 7% ging es nach unten:US-Präsident Trump hat gestern Abend bekanntgegeben, dass weitere Strafzölle gegen China erhoben werden. Nochmals 10% auf weitere Importe. Die Begründungen sind schon fast witzig. Hier seine Aussagen gestern:Sein Freund, der chinesische Präsident Xi hat ihm Versprechungen gemacht, diese aber nicht eingehalten. Ab 01.09.2019 wird Trump deshalb weitere 10% Strafzölle auf die restlichen 300 Milliarden Dollar Importe von China in die USA erheben. Trump will die Gespräche fortsetzen und sieht für beide Länder eine strahlende Zukunft ...Trump ist mit allen Wassern gewaschen und hat prompt auf die schwache Vorstellung von FED-Chef Powell reagiert. Er gießt Öl ins Feuer und erhöht die Strafzölle gegen China und somit die Unsicherheit für die Weltwirtschaft. So schwächt er die Handlungsfähigkeit der eigenen Zentralbank massiv und Powell wird in die Ecke gedrängt, die Zinsen im September nochmals zu senken! Ein toller Schachzug von Trump!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.