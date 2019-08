Wie könnte die nächste Goldrally aussehen? Das Silberpreisziel im nächsten Bullenmarkt

Ich bin die letzten Daten durchgegangen, um zukünftige Preisziele zu identifizieren und den Tradern dabei zu helfen, das wahre Potenzial der aktuellen Edelmetallpreisrally zu verstehen.Wir haben schon seit mehreren Monaten unsere Daten und Research mit Ihnen geteilt und freuen uns darauf, auch weiterhin die Ergebnisse und Daten unseres prädiktiven Modellierungssystems präsentieren zu dürfen. Heute möchte ich ein wenig "Was wäre, wenn..." mit den Daten spielen, um herauszufinden, wie explosiv diese Entwicklung am Edelmetallmarkt über die nächsten 6 bis 12 Monate sein könnte.Angesichts unseres Glaubens, dass die Edelmetallpreise den Ausbruch nach oben in den letzten Wochen halten werden und dass Gold entlang eines parabolischen Kursmodus steigen wird, haben wir versucht zu identifizieren, wie Silber angesichts der Goldpreisentwicklung und dem historischen Gold-Silber-Verhältnis reagieren würde.Eine Vielzahl von Preisdynamiken treten an den weltweiten Aktienmärkten auf und die historischen Maßstäbe des Preisverhältnisses in steigenden und fallenden Märkten könnte uns dabei helfen, das Aufwärtspotenzial für Silber besser zu verstehen, während der Goldpreis weiterhin ansteigt. Hier sind unsere "Was wäre, wenn..."-Ergebnisse.Sie erinnern sich vielleicht, dass wir zu Beginn dieses Jahres eine Goldrally von 1.200 $ auf etwas über 1.300 $ prognostiziert haben. Wir haben davor gewarnt, dass eine Pause und Rückzug unter 1.300 $ - sobald diese Bewegung vollendet wurde - einen "Momentum-Boden" nahe des 21. Aprils aufstellen würde, der dann zu einer Abschussrampe für eine größere Aufwärtsbewegung werden würde. Nun, da dieses Setup fast exakt so abgeschlossen wurde, wie wir es prognostiziert haben, warten wir darauf, dass der Preis den Fibonacci-Preisausschlagsbogen durchbricht, der aktuell als Widerstand für Gold fungiert (im unteren Chart).Sobald dieses Niveau durchbrochen wird, glauben wir, dass Gold nahe oder über 1.560 § steigen und versuchen wird, einen weiteren "Momentum-Boden" zwischen 1.560 $ und 1.640 $ zu etablieren. Dieses Preisniveau repräsentiert eine wichtige Preiszone, in der mehrere Preisschnittpunkte miteinander zusammenlaufen und ein größerer Fibonacci-Preisausschlagsbogen existiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Preis nahe dieser Zone einen Widerstand finden wird - auch wenn es nur ein kurzer Preiswiderstand sein könnte.Nehmen wir an, dass Gold mehrere Aufwärtspreisziele in der nahen Zukunft anvisieren und versuchen könnte, Niveaus knapp unter 2.000 $ zu erreichen, bevor dieses Jahr (2019) zu Ende geht. Wir haben unser Research in Preissegmente unterteilt, die uns dabei helfen werden, die Entwicklungen des Goldpreises zu verstehen. Wir wählten: 1.650 $, 1.750 $, 1.850 $ und 1.950 $.Der Chart, der das Gold-Silber-Verhältnis zeigt, hebt die unglaubliche Bewegung hervor, die wir kürzlich beobachten konnten, als Silber in der letzten Woche nach oben explodiert ist. Gold folgte dieser Bewegung etwa 24 Stunden später. Das Verhältnis zwischen dem Goldpreis und dem Silberpreis befand sich vor einigen Tagen erst auf einem historischen Hoch nahe 93. Aktuell befindet es sich bei 88,1 - nachdem Silber stieg, um die Preislücke zwischen den beiden Metallen zu schließen. Wie Sie ebenfalls in diesem Chart sehen könnten, liegen die historischen Normalpreise viel näher an der Spanne zwischen 45 bis 65.Gold besitzt mehr Wert als Silber, wenn das Gold-Silber-Verhältnis steigt. Silber ist ein Edelmetall, das oftmals übersehen wird, da Gold der primäre Fokus von Metallhändlern ist. Dennoch wird Silber zu einer unglaublichen Gelegenheit, wenn eine Panik die weltweiten Aktienmärkte befällt. Gold wird beginnen, dramatisch zu steigen, wenn die Händler sich an Silber wenden, sobald sie erwarten, dass die Preislücke rasch geschlossen werden wird.Wie groß ist die Preisdifferenz zwischen Silber und Gold? Wie weit wird Silber möglicherweise noch steigen, wenn Gold bestimmte Aufwärtsziele erreicht? Sie sollten sich meinen Artikel über die besten Metalle, die man 2019 und darüber hinaus besitzen sollte, hier ansehen. Ich vergleiche Gold, Silber, Platin und Palladium miteinander. Finden wir es heraus und erkunden ein paar wirklich unglaubliche Gelegenheiten.