Reuters-Umfrage: "Perfektes Umfeld" hält Gold 2020 über 1.400$

Niedrigere Zinsen und eine Wiederkehr der Investoren- und Zentralbankenkäufe sollen dem Goldpreise helfen, die kürzlichen Gewinne zu festigen und Gold über 1.400 Dollar je Unze zu halten. Doch Silber werde Schwierigkeiten haben, mitzuhalten. Das zeigte die gestrige Umfrage von Reuters Sorgen um die Gesundheit der Weltwirtschaft trieben Investoren zuhauf zu Bullion, ein traditionell sicheres Asset für schwierige Zeiten. Doch während Golds Status als sicherer Hafen anerkannt ist, wird Silber in der Industrie verwendet und eine abschwächende Wirtschaft bedeutet, dass man weniger davon brauchen wird, womit die Nachfrage nachlässt und die Preise sinken.Die Umfrage unter 33 Analysten und Tradern zeigte, dass sie erwarten, dass Gold seine Gewinne beibehält, jedoch nicht mehr stark steigen werde. Sie gaben eine Prognose von durchschnittlich 1.351 Dollar je Unze in diesem Jahr und 1.433 Dollar 2020.Auch Silber werde den Umfrageergebnissen nach keine Rally haben. Es wurde ein Durchschnittspreis von 15,50 Dollar für dieses Jahr und 16,85 Dollar im nächsten prognostiziert."Das ist das perfekte Umfeld für Gold!", sagte Frank Schallenberger von LBBW, und verwies auf Zentralbanken, die Gold kaufen und Zinsen senken, die starke Investmentnachfrage und den Ausbruch des Goldpreises über den starken technischen Widerstand zu neuen Hochs.Die Goldprognosen sind höher als in einer ähnlicher Umfrage vor drei Monaten, während die Prognosen für den Silberpreis signifikant pessimistischer geworden sind. Es wird erwartet, dass Silber gegenüber Gold ungewöhnlich günstig bleibt, bei einem Gold-Silber-Verhältnis von durchschnittlich 87,2 im Jahr 2019 und 85 im Jahr 2020.© Redaktion GoldSeiten.de