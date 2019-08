USGS: Produktion im US-Goldbergbau im Mai 2019

Kürzlich veröffentlichte das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) die neuesten Zahlen zur Förderung der US-amerikanischen Goldminen per Ende Mai 2019.So ging aus den Angaben hervor, dass sich die Goldproduktion im fünften Monat des Jahres auf 17.400 kg belief. Im Vergleich zur revidierten Produktion im April gab es demnach einen kleinen Rückgang um 1,14%. Gegenüber der Goldproduktion im Vorjahreszeitraum ergab sich indes ein Plus von 4%.Im Mai 2019 betrug die durchschnittliche Goldproduktion am Tag ca. 560 kg gegenüber 587 kg im April 2019. Somit wurde dieses Jahr im Mai im Schnitt 27 kg weniger Gold am Tag gefördert als im April.Der von Engelhard Industries berechnete durchschnittliche Goldpreis sank im Mai 2019 auf 1.286,57 Dollar je Unze; 1,37 Dollar je Unze weniger als im April.© Redaktion GoldSeiten.de