Kitco-Goldumfrage: Bullen haben die Kontrolle

Wie die wöchentliche Umfrage zur Goldpreisentwicklung von Kitco News zeigt, haben die Bullen die Kontrolle über die Wall Street und die Main Street übernommen. Man kann in nächster Zeit mit höheren Preisen rechnen, da Unsicherheit die Finanzmärkte bestimmt.Laut Analysten werden weltweite Unsicherheit und eine Eskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA den Goldpreis aufwärts treiben, nachdem er sich über der kritischen Unterstützung bei 1.400 Dollar je Unze gehalten hat.An der aktuellen Umfrage nahmen 14 Marktexperten teil. Davon prognostizierten 13 Teilnehmer (93%) einen steigenden Goldpreis. Nur ein Marktexperte (7%) rechnete mit sinkenden Preisen in dieser Woche. Keiner der befragten Marktexperten erwartete einen Seitwärtsmarkt.Indes nahmen 870 Kleinanleger an Kitcos Online-Umfrage teil. Von ihnen erwarteten 540 (62%), dass der Goldpreis steigt. Weitere 229 (25%) prognostizierten, dass der Goldpreis sinkt. Die restlichen 117 (13%) rechneten mit einem Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de