China: Goldkonsum in erster Jahreshälfte gesunken

Der Goldkonsum in China sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der ersten Hälfte von 2019 um 3,3% auf 523,54 Tonnen, berichtet London South East unter Berufung der China Gold Association. Demnach stieg der Goldschmuckverbrauch in diesem Zeitraum zwar um 2% auf 358,77 Tonnen an, doch die Nachfrage nach Goldbarren sank um 17,3% auf 110,51 Tonnen.Der chinesische Ausstoß des gelben Edelmetalls sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1% auf 180,68 Tonnen in der ersten Jahreshälfte. Als Grund für den Produktionsrückgang nannte die Association unter anderem den Entzug von Schürfrechten in Naturschutzgebieten.© Redaktion GoldSeiten.de