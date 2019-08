Gold steigt auf 6-Jahreshoch

Der Goldpreis stieg um 1% auf sein höchstes Niveau seit mehr als sechs Jahren, da die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie Sorgen um das Weltwirtschaftswachstum Investoren in sichere Assets trieben, so der Nachrichtendienst Reuters . Nachdem der Goldpreis am Montag 1.455,26 Dollar je Unze, den höchsten Stand seit Mai 2013, erreichte, lag er um 7:40 Uhr bei 1.452,99 Dollar je Unze."Gold profitiert gewiss von den weltweiten Sorgen um den Wachstumsausblick und Zentralbanken werden wahrscheinlich ihre akkommodierende Haltung beibehalten, sodass sichere Häfen wie Gold begehrt sind", sagte Michael McCarthy von CMC Markets. Neueste Wirtschaftsdaten der USA bekräftigten die Erwartungen, dass die Federal Reserve im September wieder Zinsen senken werde.Der Dollar-Index berührte ein 1-Wochentief, was den Reiz für Bullion erhöhte, da dadurch der Besitz von Gold in anderen Währungen günstiger ist. "Die Kurzzeitprognose für Gold ist positiv. All diese Volatilität, Konjunktursorgen, anhaltende Schwäche in Wirtschaftsdaten wird gut genug für ein Umfeld der Risikoaversion sein", so Benjamin Lu von Phillip Futures.Des Weiteren kam Gold zugute, dass asiatische Aktien am Montag auf ein über sechsmonatiges Tief sanken.© Redaktion GoldSeiten.de