CME Group: Handelsvolumen am Terminmarkt im Juli 2019

Der Börsenbetreiber CME Group veröffentlichte diese Woche die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen am Terminmarkt im Juli 2019. Demnach wurden im siebten Monat des Jahres im Durchschnitt 16,6 Millionen Kontrakte am Tag gehandelt; ein Anstieg um 23% gegenüber Juli 2018.Laut Angaben der CME wurden am Metallterminmarkt im Juli 2019 durchschnittlich 760.000 Kontrakte täglich gehandelt; 18% mehr als 642.000 Kontrakte im Vorjahreszeitraum.Das Handelsvolumen von Goldfutures und -optionen stieg um 36% auf durchschnittlich 539.000 Kontrakte am Tag. Das Handelsvolumen am Silberterminmarkt nahm um 30% auf im Durchschnitt 108.000 Kontrakte täglich zu. Kupferoptionen stiegen um 34% auf ein durchschnittliches Handelsvolumen in Höhe von 2.300 Kontrakte täglich.© Redaktion GoldSeiten.de