Salt Lake Potash Ltd.: Taurus finanziert 150 Mio. USD!

Die nächste Hammer-Meldung heute von Salt Lake Potash Link ). Taurus Fund Management, die auch Resolute Mining bei der Übernahme von Toro Gold finanziert haben, werden nun 150 Millionen USD für Salt Lake Potash bereitstellen!!!Taurus ist ein extrem guter Finanzierungspartner und die Finanzierungsfazilität teilt sich in zwei Tranchen auf. Einmal 30 Millionen USD für die erste Phase. Diese 30 Millionen USD sind bereits komplett genehmigt und steht bereits im laufenden Quartal zum Abruf bereit!In der zweiten Phase kann Salt Lake dann 150 Millionen USD abrufen, mit der die 30 Millionen USD der ersten Phase zurückbezahlt werden. Die 150 Millionen USD sollen nach Fertigstellung der BFS und Befriedigung der Kreditanforderungen bereitgestellt werden!Fazit: Mit einem wahnsinnigen Tempo geht es bei Salt Lake voran. Noch vor der Fertigstellung der BFS (bankfähige Machbarkeitsstudie) hat man mit Taurus einen hochangesehenen Projektfinanzier an Bord geholt!Die ersten 30 Millionen USD kann Salt Lake sofort abrufen und somit einen Teil der jüngsten Projektakquisition finanzieren sowie sämtliche Vorlaufarbeiten auf Lake Way!Die Konditionen sind für ein Minenprojekt vollkommen im Rahmen:Wie so oft erwähnt, haben wir bei Salt Lake seit Monaten ein exzellentes Management in der Führungsebene, dass vom Eisenerzproduzenten Fortescue Metals (ASX: FMG) gekommen ist.In den vergangenen Monaten hat Salt Lake mit einem wahnsinnigen Tempo einen Meilenstein nach dem anderen gesetzt und nun steht die Finanzierung der ersten Kali-Mine so gut wie komplett (90%). Denken Sie daran, Lake Way ist nur eines von 9 (!) Projekten der Firma in Australien. Läuft Projekt Nummer 1 wie geplant, dann können die weiteren folgen, was zu einer dramatischen Neubewertung führen sollte (Zeitraum mehrere Jahre).© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.