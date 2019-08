Eldorado Gold mit 250%iger Performance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Auch das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. erlebte eine wahrhaftige Renaissance seit dem Tief vom Januar bei 2,52 USD. Bislang wurde seither und in der Spitze eine Performance von 250% erzielt. Die Rally erscheint somit in voller Blüte und eine Attacke auf die runde Marke von 10,00 USD je Anteilsschein dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Zuvor muss die primäre Abwärtstrendlinie noch überwunden werden und dann könnten mittelfristige Kurse von 11,00 USD bzw. 13,45 USD auf die Agenda rücken.Notierungen unter 5,90 USD sollten hierbei im großen Bild vermieden werden. Denn speziell darunter wären die Bären wieder am Zug und könnten für weiteren Abgabedruck bis zum Level bei 4,65 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.