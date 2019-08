Wells Fargo: Gold ist zu teuer - besser Platin und Silber kaufen

Die Goldrally diesen Sommer ist erstaunlich, sodass Gold für einige Investoren zu "teuer" sein könnte. Deshalb rät das Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo seinen Kunden, stattdessen Edelmetallalternativen wie Platin und Silber zu kaufen, berichtet Kitco News "Gold hatte einen tollen Run im Laufe des Jahres, 17% Anstieg. Es war ein perfekter Sturm für Gold, besonders an der Zinsfront. Mit der weltweiten Senkung der Langzeit-Zinssätze war Gold eine attraktive Alternative zu Schulden", schrieb John LaForge von Wells Fargo am Dienstag.Gold sei eine großartige Alternative zu jeder Art von Risiko, einschließlich wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen, merke LaForge an. Doch auf diesem Preisniveau wäre Gold zu teuer, fügte er hinzu. Alles und viel mehr sei bereits in den Goldpreis bei und über 1.425 Dollar je Unze eingepreist worden, weshalb Well Fargo nicht zum Goldkauf rät.Platin und Silber würden laut Wells Fargo Investoren vorteilhaftere Absicherungslösungen bieten. "Unsere zwei Vorschläge sind Platin und Silber. Beide sind historisch gesehen ziemlich günstig verglichen zu Gold und bieten unserer Meinung nach ein größeres Aufwärtspotenzial, wenn Gold weiter ansteigt", erklärte LaForge.Im Moment ist Platin der Favorit von Wells Fargo. "Der Platinpreis wurde meistens über dem Goldpreis gehandelt, doch heute ist nicht der Fall. Für alle, die eine Alternative für Gold suchen empfehlen wir Platin", so LaForge.© Redaktion GoldSeiten.de