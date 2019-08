Bloomberg: Gold nähert sich 1.500 $

Gold-Futures nähern sich an 1.500 Dollar je Unze bei anhaltender Nachfrage nach dem traditionell sicheren Hafen, da der Handelskrieg zwischen den USA und China andauert, das Weltwirtschaftswachstum nachlässt und die Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik lockern, so ein Bericht von Bloomberg auf BNNBloomberg Das Edelmetall stieg an der Terminbörse Comex auf 1.491,60 Dollar je Unze. Somit ist der Goldfuturespreis dieses Jahr bereits um 16% gestiegen, und die Gewinne würden laut Bloomberg durch Zuflüsse in börsennotierte Fonds untermauert.Gold hat besonders von den Turbulenzen auf den globalen Finanzmärkten profitiert, während Washington und Peking ihren Handelsstreit führen. Zuletzt drohte die Trump-Regierung mit neuen US-Zöllen auf chinesische Waren, der Yuan durfte sinken und die USA bezeichneten China als "Währungsmanipulator". Diese verfahrene Situation hat die Wahrscheinlichkeit für eine weitere geldpolitische Lockerung der Federal Reserve erhöht.Neben den Herausforderungen durch den Handelskrieg gibt es weitere Risiken. In Europa verfolgen Investoren die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit Ende Oktober, während es im Mittleren Osten Spannungen zwischen dem Iran und den USA gibt.© Redaktion GoldSeiten.de