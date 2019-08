Silberschmucknachfrage in Industrieländern anhaltend schwach

Im letzten Jahr sank die Silberschmucknachfrage in der industrialisierten Welt um einige Prozent. Da die erste Jahreshälfte 2019 vorüber ist, nahm das Beratungsunternehmen Metals Focus in seiner aktuellen Ausgabe des "Precious Metals Weekly" dies zum Anlass, um abzuschätzen, ob dieser Trend sich dieses Jahr fortsetzte.Metals Focus zufolge macht die Silberschmucknachfrage in den Industrieländern etwas über 10% der gesamten Silbernachfrage aus, sodass ein Rückgang in diesem Bereich das bereits große Überangebot am Markt erhöht.Denmach seien die ersten Anzeichen wenig vielversprechend. In Frankreich zeigten Daten von Société 5, dass die Verkaufsstückzahlen von Silberschmuck im ersten Halbjahr 2019 um 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken sind. Ähnlich sehe es laut Metals Focus in den USA aus. Die US-amerikanischen Silberschmuckimporte (nach Wert) sanken in der ersten Jahreshälfte um 14%, wohingegen Gold um 2% gestiegen ist.Die Gründe für diese Abnahmen sind von Land zu Land unterschiedlich. Während in den USA Branchenexperten den Grund darin sehen, dass Einzelhändler von Silber auf Gold umgesattelt sind, gibt es diese Dynamik in Europa kaum. Der Aspekt, den die meisten gemeinsam haben, ist der abrupte Umschwung im einst florierenden Bereich des Silbermarkenschmucks im mittleren Marktsegment, insbesondere die Verkäufe von Pandora.So nahmen Pandoras Verkaufszahlen in Italien 2019 um 22% im ersten Quartal 2019 ab, während im Vorjahreszeitraum die italienischen Verkäufe die zweithöchsten nach Land waren. Auch die Silberschmuckimporte nach Deutschland, Pandoras Distributionszentrum in Europa, sanken um 28%. Die Signifikanz des Abstiegs von Pandora hebt hervor, wie wenig Erfolg andere Silberschmuckmarken beim Geschäftsausbau haben.Metals Focus zufolge plant Pandora Ende August seinen Markenrelaunch. Es wird interessant, es zum gewünschten Erfolg führt und ob er die Kraft hat, den gesamten Silberschmuckkonsum in Industrieländern wiederzubelegen.Die Prognose für die Silberschmucknachfrage in der industrialisierten Welt lautet Metals Focus zufolge, dass 2019 ein weiterer leichter Rückgang bevorsteht und eine Stagnation 2020 keine Überraschung wäre, es sei denn, die Silberschmuckmarkenwelt kommt wieder in Schwung.© Redaktion GoldSeiten.de