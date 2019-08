WGC: Gold-ETFs wachsen im Juli weiter an

Der World Gold Council ( WGC ) meldete vor kurzem die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der physischen Goldbestände von börsennotierten Fonds (ETFs) im Juli 2019. Diesen Angaben zufolge verzeichneten die Goldbestände der ETFs im letzten Monat Zuflüsse im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar und wurden um 52 Tonnen auf 2.600 Tonnen erhöht - der höchste Stand seit März 2013.Die Zuflüsse in börsennotierte Fonds weltweit wurden von nordamerikanischen ETFs angeführt. Sie verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 43 Tonnen Gold im Wert von 2 Milliarden US-Dollar. Die Bestände europäischer goldgedeckter ETFs nahmen um 7,5 Tonnen im Wert von 483 Millionen US-Dollar zu.Fonds, die in Asien notiert sind, hatten Zuflüsse in Höhe von 0,8 Tonnen Gold im Wert von 37 Millionen US-Dollar. Andere Regionen verzeichneten Zuflüsse in ihre börsennotierten Fonds von 0,9 Tonnen im Wert von 41 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de